Capítulo 379 de Sueños de libertad; 26 de agosto: las chicas se enteran de la marcha de Fina mientras Irene se enfrenta a su hermano

La noticia de la marcha de Fina ha sacudido a todos en la colonia. Marta ha revelado entre mentiras que la joven, temiendo por su seguridad tras la fuga de Santiago, se ha marchado a París. La fábrica ha quedado descolocada, especialmente Claudia, quien se ha sentido abandonada.

En medio de todo, Marta ha buscado refugio en Andrés, quien ha intentado devolverle la paz y la esperanza de que todo esto sea solo una etapa.

Mientras tanto, Irene ha descubierto que don Pedro estuvo detrás de la desaparición de José, entregándole dinero para que se marchara. El enfrentamiento ha sido demoledor y ha dejado al descubierto una verdad largamente escondida.

Finalmente, la fábrica sigue temiendo por la crisis sanitaria la fábrica. Cada vez más trabajadores tienen miedo de contagiarse.

