Capítulo 379 de Sueños de libertad; 26 de agosto: las chicas se enteran de la marcha de Fina mientras Irene se enfrenta a su hermano

La secretaria de Perfumerías de la Reina le ha reprochado haberle mentido tantos años; mientras Marta les ha confesado a Carmen y Claudia que Fina se ha ido.

Capítulo 379 de Sueños de libertad; 26 de agosto: las chicas se enteran de la marcha de Fina mientras Irene se enfrenta a su hermano

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

La noticia de la marcha de Fina ha sacudido a todos en la colonia. Marta ha revelado entre mentiras que la joven, temiendo por su seguridad tras la fuga de Santiago, se ha marchado a París. La fábrica ha quedado descolocada, especialmente Claudia, quien se ha sentido abandonada.

En medio de todo, Marta ha buscado refugio en Andrés, quien ha intentado devolverle la paz y la esperanza de que todo esto sea solo una etapa.

Mientras tanto, Irene ha descubierto que don Pedro estuvo detrás de la desaparición de José, entregándole dinero para que se marchara. El enfrentamiento ha sido demoledor y ha dejado al descubierto una verdad largamente escondida.

Finalmente, la fábrica sigue temiendo por la crisis sanitaria la fábrica. Cada vez más trabajadores tienen miedo de contagiarse.

Revive este capitulazo de Sueños de libertad en atresplayer.

Marta Belmonte y Alba Brunet cuentan qué va a pasar con Mafin: "Fina seguirá estando en el corazón de Marta"

El precioso significado de los nombres de los hijos de Seren y Uras en Renacer

El precioso significado de los nombres de los hijos de Seren y Uras en Renacer

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna descubrirá la marcha de Fina, ¿cómo se lo tomará?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna descubrirá la marcha de Fina, ¿cómo se lo tomará?

Claudia se derrumba con Cristina: "La necesito… y ni siquiera se despidió"
Claudia se derrumba con Cristina sobre Fina: "La necesito… y ni siquiera se despidió"

Don Pedro, acorralado por Irene, confiesa: "Sí, estoy detrás de la desaparición de José"

Un secreto sepultado durante años sale a la luz... ¿Podrá Irene perdonarlo?

Andrés se entera de lo que le sucede a su hermana Marta: "Fina se ha ido por miedo"

El dolor de Marta se hace evidente ante su hermano y confidente. ¡Se derrumba con él!

Marta comunica una desgarradora noticia a las chicas: "Fina se ha marchado"

¿Cómo es Humberto? Descúbrelo de la mano de Eduardo Velasco

Alba Brunet se sincera sobre la marcha de Fina en Sueños de libertad: "Intentando pensar que no es el final"

