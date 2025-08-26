Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 379

Claudia se derrumba con Cristina sobre Fina: “La necesito… y ni siquiera se despidió”

Fina se ha ido y Claudia siente que ha perdido a una hermana. ¿Cómo ha podido irse sin despedirse?

Claudia se derrumba con Cristina: “La necesito… y ni siquiera se despidió”

Publicidad

La habitación compartida en la colonia ha sido siempre el refugio de las chicas de la tienda. Al saber que Finase ha marchado,Claudia no ha podido evitar llorar. Para ella, Fina es más que una amiga: es su familia.

Cristina, en un intento por consolarla, le ha recordado que quizá Fina no quiso hacer aún más doloroso el momento de la despedida. Claudia ha confesado que siente que no estuvo a la altura, que quizás no le dijo lo que ella necesitaba escuchar.

La conversación ha hecho que ambas se unieran aun más. Cristina incluso ha recordado momentos con Luis… ¿Estará empezando a ver sus sentimientos con más claridad? ¿Volverá Fina pronto o esta ausencia abrirá nuevas heridas?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Marta Belmonte y Alba Brunet

Marta Belmonte y Alba Brunet cuentan qué va a pasar con Mafin: "Fina seguirá estando en el corazón de Marta"

El precioso significado de los nombres de los hijos de Seren y Uras en Renacer

El precioso significado de los nombres de los hijos de Seren y Uras en Renacer

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna descubrirá la marcha de Fina, ¿cómo se lo tomará?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna descubrirá la marcha de Fina, ¿cómo se lo tomará?

Capítulo 379 de Sueños de libertad; 26 de agosto: las chicas se enteran de la marcha de Fina mientras Irene se enfrenta a su hermano
Resumen

Capítulo 379 de Sueños de libertad; 26 de agosto: las chicas se enteran de la marcha de Fina mientras Irene se enfrenta a su hermano

Claudia se derrumba con Cristina: “La necesito… y ni siquiera se despidió”
Capítulo 379

Claudia se derrumba con Cristina sobre Fina: “La necesito… y ni siquiera se despidió”

Pedro, acorralado por Irene, confiesa: “Sí, estoy detrás de la desaparición de José”
Capítulo 379

Don Pedro, acorralado por Irene, confiesa: “Sí, estoy detrás de la desaparición de José”

Un secreto sepultado durante años sale a la luz... ¿Podrá Irene perdonarlo?

Andrés no da crédito a la confesión de su hermana Marta: “Fina se ha ido por miedo”
Capítulo 379

Andrés se entera de lo que le sucede a su hermana Marta: “Fina se ha ido por miedo”

El dolor de Marta se hace evidente ante su hermano y confidente. ¡Se derrumba con él!

Marta comunica una desgarradora noticia: “Fina se ha marchado”

Marta comunica una desgarradora noticia a las chicas: “Fina se ha marchado”

¿Cómo es Humberto? Descúbrelo de la mano de Eduardo Velasco

¿Cómo es Humberto? Descúbrelo de la mano de Eduardo Velasco

Alba Brunet

Alba Brunet se sincera sobre la marcha de Fina en Sueños de libertad: "Intentando pensar que no es el final"

Publicidad