Capítulo 379
Claudia se derrumba con Cristina sobre Fina: “La necesito… y ni siquiera se despidió”
Fina se ha ido y Claudia siente que ha perdido a una hermana. ¿Cómo ha podido irse sin despedirse?
La habitación compartida en la colonia ha sido siempre el refugio de las chicas de la tienda. Al saber que Finase ha marchado,Claudia no ha podido evitar llorar. Para ella, Fina es más que una amiga: es su familia.
Cristina, en un intento por consolarla, le ha recordado que quizá Fina no quiso hacer aún más doloroso el momento de la despedida. Claudia ha confesado que siente que no estuvo a la altura, que quizás no le dijo lo que ella necesitaba escuchar.
La conversación ha hecho que ambas se unieran aun más. Cristina incluso ha recordado momentos con Luis… ¿Estará empezando a ver sus sentimientos con más claridad? ¿Volverá Fina pronto o esta ausencia abrirá nuevas heridas?
