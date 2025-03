Marta y Begoña le cuentan a Julia que Jesús ha muerto: “Tu padre ya no está”

Tras un fuerte enfrentamiento con Digna, Jesús fallecía cuando de forma accidental, se disparó su pistola. Desde entonces, Digna se siente muy culpable, pero animada por Don Pedro, decide ocultar la verdad.

Horas después es Tasio quien se lo cuenta a los De la Reina después de que una empleada se encontrar el cuerpo sin vida de Jesús en la fábrica. ¡Todos se quedan en shock! Sobre todo Damián que no puede creerse que no vaya a ver nunca más a su hijo.

Sin embargo, el golpe más duro llega para Julia. Marta y Begoña son las encargadas de contarle a la pequeña la noticia más triste de su vida, Juntas le dicen a la niña que Jesús ha fallecido: "Papá ya no está".

Julia no puede creérselo, se queda en shock. Después le dice a su madre y a su tía que no puede ser porque en dos días iba a marcharse con él a París. ¡Julia estaba en su mejor momento con él después de reconciliarse con él! Ya sabía que Jesús no era su padre biológico, pero para ella siempre sería su padre.

La pequeña rompe a llorar mientras se abraza a Begoña y a Marta diciéndoles que ella solo quería darle los buenos días a su papá.