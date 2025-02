María termina por confesarle a Damián que ella mató a Víctor... ¿Qué pasará ahora?

Damián ha ido a ver a María. La joven cada día está peor y no aguanta la carga de conciencia que tiene… La situación de Andrés no hace nada más que empeorar y parece que si no consiguen demostrar que él no fue quien mató a Víctor: le condenarán al garrote vil. ¡María no se lo puede creer!

Muy nerviosa y preocupada por las noticias que le ha traído Damián, comienza a entrar en bucle. Andrés puede llegar a morir por algo que no hizo… Y es todo por ella. ¿Cómo va a consentir eso?

Entre sollozos, la joven no ha podido más, y ha terminado por culparse ante Damián: “Fui yo la que le quité la vida a Víctor”. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a hacer Damián?