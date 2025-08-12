Ángel Pardo se incorpora a Sueños de libertad como José Gutiérrez, el padre biológico de Cristina

Con una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión, Ángel Pardo es una figura muy reconocida del panorama interpretativo español y ahora, se suma a la serie de Antena 3 para dar vida a un personaje que promete emociones fuertes y nuevas revelaciones.

El actor se une a Sueños de libertad como José Gutiérrez, un personaje clave que llega para sacudir los cimientos de la historia. José es el padre biológico de Cristina, y su aparición marca un antes y un después en la vida de la joven y en el pasado de Irene.

Su llegada destapa un secreto guardado durante años que puede desenmascarar a Pedro Carpena, cuya influencia fue decisiva en la separación de José e Irene años atrás. ¿Está preparado para enfrentarse a su pasado? ¡Descúbrelo en los próximos capítulos de Sueños de libertad!