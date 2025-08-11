Antena 3 LogoAntena3
"La mayor relajación posible": estas son todos los trucos de Ignacio Montes para preparar a fondo su personaje

El actor nos ha explicado su forma de trabajo y alguno de sus trucos para conseguir dar vida a un personaje tan intenso como Nando.

Ignacio Montes es el encargado de dar vida a Nando en La Encrucijada, una misión que no es nada sencilla. Tóxico, maltratador y muy violento, así es la ex pareja de Julia.

Pero... ¿cómo ha sido prepararse para un personaje tan intenso?

Una de las mayores exigencias que ha tenido que aprender a llevar el actor ha sido conseguir relajarse y dejar el personaje en los platós para no llevarse nada de él a casa, ya que era la manera de "cuidarse a mí y cuidar a mi compañero" durante las escenas más violentas, ha afirmado.

Pero no solo ha sido un reto físico, sino también emocionalmente: "Las escenas de maltrato a Samantha sí me removían y me daban miedo", ha admitido, añadiendo que además, a él como Ignacio le generaban "rechazo y asco".

Sin embargo, el interpretar una personalidad tan contraria a él le ha supuesto un gran reto y la oportunidad de descubrir nuevas maneras de manejar un proyecto que, sin duda, serán claves para sus próximos proyectos.

¿Quieres conocer a fondo cómo fue la creación de este personaje? ¡Dale al play para no perderte ningún detalle!

Y disfruta los jueves de dos nuevos episodios de La Encrucijada, a las 22:50 en Antena 3. Y si no puedes esperar, ya los tienes disponibles en exclusiva en atresplayer.

