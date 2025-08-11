El hospital vive su día más angustiante: Leyla en estado crítico y Seren debe dar a luz antes de tiempo

El hospital se ha convertido en un hervidero de emociones. Leyla se ha desmayado delante de todos y Seren ha comenzado a tener contracciones prematuras. La tensión es máxima y los médicos no dan abasto.

Bahar, Timur y Evren están en alerta total. Seren continúa ingresada y estable, pero la vida de sus bebés pende de un hilo. Leyla, por su parte, aún espera para ser operada y el tiempo se agota.

A pesar del caos, hubo un instante de calma antes del desastre. Reunidos en la habitación, compartieron un momento único: Leyla les enseñó fotos de Timur cuando era niño. En ellas, se notaba la conexión que siempre los unió, incluso sin saber la verdad.

Emocionada, Leyla se levantó para contar una anécdota de su hijo. Pero apenas empezó a hablar, su cuerpo no aguantó más. Cayó inconsciente en los brazos de Timur. Los gritos no tardaron en escucharse: “¡Código azul!”.

Y mientras Leyla era trasladada de urgencia, Seren se llevó las manos al vientre. Las contracciones comenzaron sin aviso. “¡Que preparen el paritorio!”, gritó Uras mientras corría a atenderla. El parto se ha adelantado y los bebés aún no están listos para nacer.

La vida ha cambiado en un solo segundo y, ahora más que nunca, todos deben ser fuertes.