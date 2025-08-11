Resumen
Capítulo 369 de Sueños de libertad; 11 de agosto: José se replantea contarle a Cristina que él es su padre biológico
Tras su charla con Damián, José llama a Cristina para hablar con ella con la excusa de que está en Toledo por unos días.
En el capítulo de hoy de Sueños de libertad, José ha decidido que ha llegado el momento de acercarse a Cristina y la ha llamado con la excusa de que está en Toledo visitando a un pariente: “Me gustaría verla ya que estoy aquí”. ¿Le contará la verdad?
Mientras tanto, Manuela ha confesado que no se siente capaz de entregarle a Gaspar la carta que le ha escrito.
Por su parte, Gabriel no ha dudado en enfrentar a Remedios directamente cuando la trabajadora se ha enterado de quien es en realidad: “Si no se declara culpable voy a hacer su vida imposible” le ha dicho, antes de que Remedios pudiera incriminarlo. Además, le ha amenazado con ir a por su hija. Estas declaraciones marcan un antes y un después en la investigación y siembran nuevas dudas sobre lo que realmente ha sucedido.
En otro frente, el pequeño Teo se ha abierto con su tía Luz y le ha contado que ha sido agredido por un niño del colegio.
Y finalmente, en medio del caos, Fina ha logrado ver su talento gracias al cariño de sus amigas y de Digna, quienes no han dejado de mostrarle su apoyo.
¡No te pierdas todo lo que ha pasado en Sueños de libertad en atresplayer!
