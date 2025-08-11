Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 369 de Sueños de libertad; 11 de agosto: José se replantea contarle a Cristina que él es su padre biológico

Tras su charla con Damián, José llama a Cristina para hablar con ella con la excusa de que está en Toledo por unos días.

Capítulo 369 de Sueños de libertad; 11 de agosto: José se replantea contarle a Cristina que él es su padre biológico

Hannah Cordero
En el capítulo de hoy de Sueños de libertad, José ha decidido que ha llegado el momento de acercarse a Cristina y la ha llamado con la excusa de que está en Toledo visitando a un pariente: “Me gustaría verla ya que estoy aquí”. ¿Le contará la verdad?

Mientras tanto, Manuela ha confesado que no se siente capaz de entregarle a Gaspar la carta que le ha escrito.

Por su parte, Gabriel no ha dudado en enfrentar a Remedios directamente cuando la trabajadora se ha enterado de quien es en realidad: “Si no se declara culpable voy a hacer su vida imposible” le ha dicho, antes de que Remedios pudiera incriminarlo. Además, le ha amenazado con ir a por su hija. Estas declaraciones marcan un antes y un después en la investigación y siembran nuevas dudas sobre lo que realmente ha sucedido.

En otro frente, el pequeño Teo se ha abierto con su tía Luz y le ha contado que ha sido agredido por un niño del colegio.

Y finalmente, en medio del caos, Fina ha logrado ver su talento gracias al cariño de sus amigas y de Digna, quienes no han dejado de mostrarle su apoyo.

¡No te pierdas todo lo que ha pasado en Sueños de libertad en atresplayer!

