“Siempre estaré con vosotros”: la última carta de Leyla conmueve a todos diez días después de su muerte

Diez días después de haber muerto en quirófano, la abogada de Leyla ha citado a Bahar, Timur y Nevra para leer su testamento. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de escuchar.

Leyla ha dejado dos cartas separadas, una para Timur y otra para Bahar, como ella misma pidió antes de fallecer. Desde el primer momento, ha dejado claro que no quería lágrimas ni tristeza.

Con su humor característico, ha empezado diciendo que no estaba muerta, que miraran hacia la puerta… que estaba a punto de entrar. Pero no era más que una de sus bromas. No ha conseguido sobrevivir, pero ha querido dar las gracias por el amor recibido en sus últimos días de vida.

Lo poco que le quedaba, también ha desaparecido. La casa se quemó, y con ella todo lo que alguna vez tuvo. Solo quedaba el seguro, suficiente para pagar la hipoteca. Aun así, ha pedido perdón por no poder dejar más. Sentía que lo único que podía ofrecer era caos… pero quizá, decía, ese caos serviría para que cada uno encontrara su camino.

A Bahar le ha dedicado unas palabras que han calado hondo. Ha dicho que fue ella quien le dio el valor para morir en paz. Que gracias a ella pudo encontrarse antes de irse. Y ha querido dejarlo claro: pase lo que pase entre los demás, Bahar era su hija. Por eso, ha pedido que, si sobra algo del dinero, lo compartan entre Timur y Bahar, para pagar los estudios de Umay.

A Nevra también le ha dejado un recuerdo. Ha reconocido que fue una madre para su hijo. En agradecimiento, ha dejado unas joyas guardadas en la caja fuerte del banco. No hay diamantes ni grandes riquezas.

La carta para Timur se ha entregado por separado. Leyla ha pedido que la lea a solas y que nunca olvide cuánto lo quiso su madre. Y al final, su despedida ha sido tan sincera como siempre. DEP.