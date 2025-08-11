Antena 3 LogoAntena3
Renacer | 11 de agosto

Tolga le enseña a Çağla su caja del pasado y abre la puerta a una nueva oportunidad entre ellos

El psiquiatra se ha sincerado con la amiga de Bahar como nunca antes, y le ha abierto su corazón para pedirle una nueva oportunidad.

La tensión entre Tolga y Çağla parecía insalvable, pero una conmovedora idea del psiquiatra lo ha cambiado todo. Tolga ha llegado decidido, con una caja entre las manos y le ha dicho: “Después de lo que dijiste antes, tengo derecho a responder”.

Se trataba de su “caja negra”, donde guardaba recuerdos de su pasado sentimental. Cartas, notas y regalos de sus otras relaciones… todo estaba allí. Quería ser transparente con Çağla. “He sido sincero con todas. Algunas lo entendieron, otras no tanto”, le ha explicado mientras ella, con sorpresa, leía una de las notas: “Eres un encanto, pero tu historia es demasiado para mí”.

Cada recuerdo revelaba lo mismo: que Tolga siempre fue honesto, incluso cuando eso le cerró puertas. “Tuve algunas citas, pero ninguna funcionó. Algunas lo tomaban como una señal del destino, otras salían corriendo”, ha confesado.

Pero esta vez ha sido distinto. Tolga y Çağla se han mirado sin juzgarse por el pasado. Él le ha preguntado si debían darse una nueva oportunidad, ahora que ambos han aceptado su parte en lo ocurrido. Y ella ha respondido con esperanza: “Si estuviésemos hablando por mensaje, enviaría el emoticono que se derrite”.

