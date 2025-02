Begoña presiona a María, ¡cree que ella es la única que puede sacar a Andrés de la cárcel!

Begoña está moviendo cielo y tierra para sacar a Andrésde la cárcel. Sabe que es inocente y qué él no es el asesino de Víctor.

Además, está convencida de que María oculta algo y que, si dice todo lo que sabe, podría tener la clave para sacar a Andrés de prisión.

Begoña presiona a María y la joven le acaba confesando que Víctor la besó y que se obsesionó con ella.

María le insiste en que ese beso no significó nada y que no se lo contó a Andrés, algo que Begoña agradece que no lo hiciera porque si no lo habría contado a la Guardia Civil y hubiese empeorado las cosas porque le haría mucho más culpable.

Begoña empieza a tener cada vez más claro que alguien le tendió una trampa a Andrés.