Renacer | 11 de agosto

Timur reconoce a Leyla como su madre ante toda la familia y cierra por fin su herida del pasado

Timur ha decidido perdonar y abrazar su pasado tras hablar con Leyla, su madre biológica. En lugar de rencor, le ha dado el abrazo más esperado.

Timur ha aceptado por fin a Leyla como su madre biológica y ha decidido presentarla ante todos como lo que siempre ha sido para él: parte esencial de su vida.

La mujer se ha quedado en shock al enterarse de que Timur ya sabía la verdad. Quiso contárselo antes de la operación, pero no llegó a tiempo. El cirujano se había enterado por accidente y necesitaba tiempo para procesarlo.

El mayor secreto de su vida le explota en la cara: Timur lo escucha todo por un micrófono abierto

"¿Me odias?", le ha preguntado Leyla, temiendo perderlo todo antes de entrar al quirófano. Él, en medio de tantas emociones, no ha tardado en responder: "Es imposible que te odie. Pase lo que pase, eres muy importante para mí".

Lo único que desea es verla bien. Para Leyla, escuchar esas palabras ha sido todo. Porque no solo temía perder a su hijo, sino también la oportunidad de ser madre por primera vez. "Queriéndote tanto como tía… me duele pensar en la relación que habríamos tenido si hubieras sido mi madre", le ha dicho muy emocionado.

Ambos se han abrazado con fuerza. Minutos después, Parla, Umay y Uras han llegado a verla. Todos la han abrazado con cariño, y Leyla ha sonreído feliz. Por primera vez, se ha sentido madre, abuela y, sobre todo, en paz.

Series

