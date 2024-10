María, como una furia cuando Andrés le pide la nulidad matrimonial: “¡Cumplirás con tu compromiso hasta la muerte!”

Andrés ha decidido que va a acabar con su matrimonio por la vía oficial: quiere pedir la nulidad eclesiástica. Su intención es pasar el resto de su vida con Begoña.

EL joven de la Reina ha ido a comentárselo a María, que no podía dar crédito cuando su todavía marido le hacía esa petición. Ella sabe que está con Begoña... ¡Pero no pensaba que fueran tan enserio!

“Se que ahora no lo ves, pero alargar esta situación nos va a hacer daño a los dos”; le ha dicho él para justificarse.

Sin embargo, María no ha dudado en rechazar la petición desde el primer momento: ella solo concibe su vida con Andrés.

Él le ha pedido que alegue que no se casó enamorada... ¡Pero María no piensa mentir! Ella se casó por el santo matrimonio queriéndole, no piensa dejarle vía libre para irse con Begoña.

¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a hacer ella?