Begoña toma una drástica decisión: ¡Va a pedir la nulidad de su matrimonio con Jesús!

Andrés ha ido a ver a Begoña a casa de Luz donde se está quedando desde que se ha marchado de la casa de la Reina, harta de Jesús.

La joven no puede más, que Jesús le haya ocultado el paradero de Julia para ella ha sido demasiado y está harta: esto no lo puede dejar pasar. ¡Le ha cambiado de internado sin decírselo y ahora no sabe dónde está!

"La está destrozando", le ha dicho muy preocupada Begoña por la cría.

Con esta nueva ofensiva de Jesús, a la enfermera solo se le ocurre solicitar la nulidad matrimonial para conseguir ser libre y alejarse para siempre de Jesús.

A él no le parece una buena idea, teme que Jesús se lo impida y le haga algo irremediable, pero Begoña lo tiene claro: quiere que le den la nulidad matrimonial y ser libre de Jesús para siempre.

¿Cómo lo logrará? ¿Cómo se lo tomará Jesús cuando se entere?