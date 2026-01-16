Marco H. Medina es Miguel Salazar, el hijo mayor de los Salazar

Miguel es un chico reservado, obsesivo y perfeccionista. Su empeño y dedicación le han llevado a sacarse la carrera de Medicina con muy buenas calificaciones. En la colonia ocupará el puesto de médico más adelante.

El joven estará siempre muy pendiente de su hermana Mabel, y es el ojo derecho de su madre, Nieves.

Sus grandes conocimientos médicos van a ser fundamentales para el tratamiento y cura de Juan, el bebé que espera Begoña.

El carácter arisco de Miguel despertará la inquietud de Luz, quien le diagnosticará un posible autismo. Esta enfermedad puede ser la causante de que el médico de la colonia atienda con malas formas a los pacientes.

Interpretado por Marco H. Medina

El actor español estudió en prestigiosas escuelas de Nueva York y Londres, en las que ha desarrollado sus cualidades como actor. Entre los papeles más conocidos del catalán destacan su aportación en la serie ‘Mallorca Files’ y el largometraje ‘Tu Hijo’.