Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Conócele!

Marco H. Medina es Miguel Salazar, el hijo mayor de los Salazar

El hijo mayor de Nieves y Pablo es médico y llega a Toledo sin mucho entusiasmo.

Marco H. Medina es Miguel Salazar, hijo mayor de los Salazar

Publicidad

Miguel es un chico reservado, obsesivo y perfeccionista. Su empeño y dedicación le han llevado a sacarse la carrera de Medicina con muy buenas calificaciones. En la colonia ocupará el puesto de médico más adelante.

El joven estará siempre muy pendiente de su hermana Mabel, y es el ojo derecho de su madre, Nieves.

Sus grandes conocimientos médicos van a ser fundamentales para el tratamiento y cura de Juan, el bebé que espera Begoña.

El carácter arisco de Miguel despertará la inquietud de Luz, quien le diagnosticará un posible autismo. Esta enfermedad puede ser la causante de que el médico de la colonia atienda con malas formas a los pacientes.

Interpretado por Marco H. Medina

El actor español estudió en prestigiosas escuelas de Nueva York y Londres, en las que ha desarrollado sus cualidades como actor. Entre los papeles más conocidos del catalán destacan su aportación en la serie ‘Mallorca Files’ y el largometraje ‘Tu Hijo’.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Marco H. Medina es Miguel Salazar, hijo mayor de los Salazar

Marco H. Medina es Miguel Salazar, el hijo mayor de los Salazar

Fernando Andina es Pablo Salazar, el nuevo accionista de Perfumerías de la Reina

Fernando Andina es Pablo Salazar, el nuevo accionista de Perfumerías de la Reina

Tarik acorrala a Seyran, Orhan es secuestrado y todo se complica para Esme en el próximo capítulo

Tarik acorrala a Seyran, Orhan es secuestrado y todo se complica para Esme en el próximo capítulo

¿Celso, Jaime o Plácido? Judith Fernández confiesa con quién se quedaría Clara en Las hijas de la criada
Se moja

¿Celso, Jaime o Plácido? Judith Fernández confiesa con quién se quedaría Clara en Las hijas de la criada

Dani Tatay
Contenido exclusivo

Dani Tatay habla sobre la última secuencia de la temporada en Sueños de libertad: "Es muy fuerte"

Rengin reconoce su error con Parla y le da libertad para elegir su futuro
Renacer

Rengin reconoce su error con Parla y le da libertad para elegir su futuro

La doctora le pide perdón de corazón por haber sido egoísta y la anima a seguir su verdadero sueño: el arte.

¿Un accidente disfrazado de asesinato? La muerte de Boran pone a Alya en el punto de mira
Nueva serie turca

¿Un accidente disfrazado de asesinato? La muerte de Boran pone a Alya en el punto de mira

Lo que parecía una desgracia empieza a despertar sospechas. La familia Albora no cree en las casualidades y la muerte de Boran pone a Alya en una situación cada vez más peligrosa.

Saúl burla a toda la policía y logra lo imposible: ¡secuestra a Amanda justo delante de César!

Saúl burla a toda la policía y logra lo imposible: ¡secuestra a Amanda justo delante de César!

Patricia da a luz a su hija y recibe el apoyo de Julia: “Voy a cuidar a este angelito con todo mi amor”

Patricia da a luz a su hija y recibe el apoyo de Julia: “Voy a cuidar a este angelito con todo mi amor”

Sale a la luz el trato de Álvaro con Nando para asesinar a César, y Serrano se lo lleva detenido

Sale a la luz el trato de Álvaro con Nando para asesinar a César, y Serrano se lo lleva detenido

Publicidad