Mateo se pone a los mandos de la familia Vicho en Padre no hay más que uno, la serie: El próximo jueves en Antena 3

Dicen que lo bueno se hace esperar y Padre no hay más que uno, la serie es el ejemplo perfecto de ello. Tras arrasar en cines película tras película, el universo familiar creado por Santiago Segura da el salto a la pequeña pantalla.

La sitcom presenta a los Vicho que, al igual que los García Loyola, tienen el caos corriendo por sus venas. Una mudanza, cinco hijos dispuestos a truncarla y, por supuesto, las aventuras más alocadas que puedas imaginar: así arranca la serie.

Y es que cuando Helena decida dar una oportunidad a su carrera laboral, Mateo asumirá las riendas de la casa. Algo que los más pequeños aprovecharán para, como es evidente, hacer de las suyas.

¡No te pierdas el estreno el próximo jueves en Antena 3 a las 23:00 horas!

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