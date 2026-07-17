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Mateo se pone a los mandos de la familia Vicho en Padre no hay más que uno, la serie: El próximo jueves en Antena 3

Padre no hay más que uno, la serie llega por fin a Antena 3. Una nueva sitcom presentada por Santiago Segura en la que conoceremos a los Vicho, una familia que de convencional tiene más bien poco.

Padre no hay más que uno, la serie

Mateo se pone a los mandos de la familia Vicho en Padre no hay más que uno, la serie: El próximo jueves en Antena 3

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Borja Tamayo
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Dicen que lo bueno se hace esperar y Padre no hay más que uno, la serie es el ejemplo perfecto de ello. Tras arrasar en cines película tras película, el universo familiar creado por Santiago Segura da el salto a la pequeña pantalla.

La sitcom presenta a los Vicho que, al igual que los García Loyola, tienen el caos corriendo por sus venas. Una mudanza, cinco hijos dispuestos a truncarla y, por supuesto, las aventuras más alocadas que puedas imaginar: así arranca la serie.

Y es que cuando Helena decida dar una oportunidad a su carrera laboral, Mateo asumirá las riendas de la casa. Algo que los más pequeños aprovecharán para, como es evidente, hacer de las suyas.

¡No te pierdas el estreno el próximo jueves en Antena 3 a las 23:00 horas!

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Padre no hay más que uno, la serie

“Preparaos para lo que se viene”: Padre no hay más que uno, la serie llega el próximo jueves a Antena 3

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