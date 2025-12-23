Antena3
Capítulo 463

Doña Clara le sugiere a Pelayo que ofrezca a Cárdenas un buen puesto fuera de España: "No pierdes nada"

Pelayo considera la propuesta de su madre de mandar a Cárdenas lejos de él.

Doña Clara le sugiere a Pelayo que ofrezca a Cárdenas un buen puesto fuera de

Pelayo le ha contado a su madre cómo lo único que quiere Cárdenas es que el renuncie al cargo de Gobernador civil. Después de lo que le hizo, Cárdenas tiene sed de venganza.

Así, Doña Clara ha tenido una gran idea para acallarlo. “¿Y si le ofrecer un cargo similar al que ansiaba?”. Y a pesar de que Pelayo le ha dicho que nadie quiere hacer tratos con él, ella ha replicado “Bueno eso aquí en España”.

De este modo le ha propuesto ofrecerle un buen puesto en el extranjero. Pelayo ha considerado su propuesta… “aunque no sea un puesto demasiado importante el destino le puede apetecer”. Así su madre ha finalizado la conversación animándole, “¡no pierdes nada!”. Y es que puede que sea una gran oportunidad para Pelayo para librarse de una vez por todas del que fue aspirante a Gobernador civil y que ahora quiere hacerle sin duda la vida imposible.

