“Vas por buen camino”: la pista que recibe César de un misterioso número

La verdad sobre la muerte de Roberto Hurtado está más cerca que nunca. Después de tantos años de esfuerzo, por fin César siente que está tomando las decisiones adecuadas, no solamente con respecto al asesinato de su padre, sino también con Amanda.

Por eso el hombre… ¡no puede estar más feliz! Además, junto a todos sus seres queridos, por fin va a poder celebrar el cumpleaños de su madre por todo lo alto.

Con Estrella, y gracias a la ayuda de Kevin y Sara, han estado organizando todos los preparativos de la fiesta, pero cuando parecía que todo estaba en calma, César ha recibido un mensaje... ¡de un número desconocido!

“Vas por buen camino”, eran las únicas palabras que se encontraban en el mensaje. De inmediato, César ha llamado a la comandante Serrano, pero ha sido imposible localizar al autor del texto: el móvil pertenecía a un teléfono robado.

¿Quién estará detrás del mensaje? ¿Quizás Saúl? ¿O habrá alguien más interesado en que se sepa la verdad?