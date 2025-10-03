Antena 3 LogoAntena3
“Vas por buen camino”: la pista que recibe César de un misterioso número

El mexicano ha recibido una felicitación por su trabajo de investigación de un número desconocido, y ha contactado inmediatamente con Serrano para intentar localizarlo.

La verdad sobre la muerte de Roberto Hurtado está más cerca que nunca. Después de tantos años de esfuerzo, por fin César siente que está tomando las decisiones adecuadas, no solamente con respecto al asesinato de su padre, sino también con Amanda.

Por eso el hombre… ¡no puede estar más feliz! Además, junto a todos sus seres queridos, por fin va a poder celebrar el cumpleaños de su madre por todo lo alto.

Con Estrella, y gracias a la ayuda de Kevin y Sara, han estado organizando todos los preparativos de la fiesta, pero cuando parecía que todo estaba en calma, César ha recibido un mensaje... ¡de un número desconocido!

“Vas por buen camino”, eran las únicas palabras que se encontraban en el mensaje. De inmediato, César ha llamado a la comandante Serrano, pero ha sido imposible localizar al autor del texto: el móvil pertenecía a un teléfono robado.

¿Quién estará detrás del mensaje? ¿Quizás Saúl? ¿O habrá alguien más interesado en que se sepa la verdad?

