Capítulo 479
Luz conoce a Miguel, el hijo de los Salazar, y rápidamente se da cuenta de que hay algo raro en él
El joven se presenta por primera vez en la fábrica y allí se encuentra con Luz.
Miguel llega a la fábrica para entregarle unos documentos a su padre. Nada más llegar, se encuentra con Luz.
La doctora en seguida se da cuenta que ese chico es algo inseguro y un poco despistado y decide acompañarlo al despacho de dirección.
Por el camino se encuentran con Pablo Salazar y la doctora descubre que ese chico es...¡su hijo!
Además, descubre que Miguel ha estudiado medicinaem concreto está enfocado en pediatría, pero que quiere dedicarse a la investigación.
Miguel le confiesa a la doctora que no le gustan los niños ni la gente en general. Luz intuye algo raro en el comportamiento de Miguel.
