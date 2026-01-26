Capítulo 484 de Sueños de libertad; 24 de enero: Carmen y Claudia no se toman bien las nuevas medidas impuestas por la dirección de la fábrica

Carmen y Claudia se han plantado ante las nuevas medidas impuestas por la dirección. Así la sevillana le ha comentado a Marta de la Reina “si quieren ampliar los horarios qué menos que contraten una dependiente nueva”.

En relación con esto, cuando Mabel le ha contado a su familia que quiere estudiar periodismo, ¡Pablo Salazar se ha negado! Y le ha comunicado que en breves empezará a trabajar como dependienta para Perfumerías Brossard de la Reina.

Por otra parte, Tasio le ha contado a Damián, cómo Gabriel y Salazar han enviado a París su propuesta de la Mediterránea Balear.

Por otra parte, Manuela se ha encarado con Paula por haberla dejado mal delante de Digna. Y la joven, indignada e impotente, le ha echado en cara a Manuela que parece que quiere que termine lo más pronto posible su periodo de prueba como sirvienta en la Casa de los De la Reina.

Además, Gabriel ha rechazado la propuesta de Luis y Digna de empezar a producir una nueva línea de perfume exclusivo. Y Cloe, aunque en un primer momento ha tratado de apoyar la idea, ha tenido que acatar también las órdenes del que es el director.

Finalmente, Andrés le ha comentado a Damián que sí que le contara a Begoña el delito que han cometido Gabriel y María, y la denunciará por adulterio. Y el patriarca se ha mostrado muy comprensivo con él diciéndole, “yo te apoyaré hasta el final hijo”.

