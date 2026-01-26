Así vivieron los actores de La Encrucijada el final de rodaje: risas, emoción y despedidas

La Encrucijada ha llegado a su fin y a nosotros nos da mucha pena saber que no podremos seguir cada jueves la vida de Amanda, César, Octavio y todos los protagonistas que nos han acompañado en esta bonita historia.

Aunque los personajes nos dejan cierto vacío en nuestras vidas, nos consuela saber que la mayoría han tenido un final feliz y siempre podemos recordar sus mejores momentos en la web de antena3.com.

Los actores nos han hecho un pequeño regalo a los seguidores de la serie compartiendo publicaciones en redes sociales en las que agradecían poder haber dado vida a personajes tan interesantes y poder trabajado con compañeros con los que han hecho piña.

Rodrigo Guirao, el protagonista de La Encrucijada, publicaba una fotografía con una claqueta acompañada de un bonito texto en el que explicaba lo que había significado para él esta experiencia: “Un proyecto que disfruté muchísimo y que no voy a olvidar en mi vida. Con un grupo humano increíble que hizo que todo fuera posible”.

Todos los actores que han compartido publicaciones en redes sociales coinciden en que el ambiente que se ha respirado durante el rodaje no podría haber sido mejor y a todos les daba mucha pena tener que separarse.

“Qué buen equipo profesional y humano. Ha sido una experiencia tan bonita coincidir con estos profesionales tan entregados y brillantes”, aseguraba Silvia Marsó en una recopilación de varias fotografías que ha compartido en su cuenta de Instagram.

Nos alegra saber que el equipo de La Encrucijada se despide de la serie con buen sabor de boca e intentaremos seguir de cerca sus próximos pasos. ¡Vuelve a disfrutar de la serie al completo en atresplayer!