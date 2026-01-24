Antena3
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés, decidido a denunciar a María por su aventura con Gabriel

Andrés va a ceder a la insistencia de su padre: denunciará a su mujer por su infidelidad con Gabriel.

Andrés

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

Damián se enterará del nombramiento de Pablo como nuevo director financiero de la fábrica... ¡Y no le sentará nada bien!

Además, comenzarán a decirles a los trabajadores las nuevas medidas, y tampoco estarán a favor... ¡Claudia y Candela serán las primeras en tomárselo fatal!

En casa de la Reina, Andrés, muy insistido por su padre, tomará una decisión que hará que todo cambie: va a denunciar a María por adulterio. ¿Qué pasará?

Cloe hablará por teléfono con una amiga del pasado, Valentina, ¿quién será?

No te pierdas todo lo que va a pasar en los próximos capítulos de Sueños de libertad.

