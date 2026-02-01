La llegada de Marisol desata una inesperada tensión y pone contra las cuerdas la decisión de Pablo

En Sueños de libertad, Miguel se topa con Marisol en una terraza de la colonia y revive la ilusión de su amor platónico, sin imaginar que su presencia hará temblar a Pablo, inquieto ante la posibilidad de ser descubierto. La joven llega a Toledo en busca de respuestas tras la misteriosa desaparición de Salazar.

Mientras tanto, Pablo se altera al saber que Marisol está en la ciudad, temiendo que su pasado común salga a la luz. Su nerviosismo crece ante la duda de si ella revelará la verdad o permanecerá en silencio.