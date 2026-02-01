Publicidad
SUEÑOS DE LIBERTAD
La llegada de Marisol desata una inesperada tensión y pone contra las cuerdas la decisión de Pablo
Marisol aparece en la colonia y su inesperado reencuentro con Miguel provoca la inquietud de Pablo, cuya relación oculta con ella podría quedar al descubierto.
En Sueños de libertad, Miguel se topa con Marisol en una terraza de la colonia y revive la ilusión de su amor platónico, sin imaginar que su presencia hará temblar a Pablo, inquieto ante la posibilidad de ser descubierto. La joven llega a Toledo en busca de respuestas tras la misteriosa desaparición de Salazar.
Mientras tanto, Pablo se altera al saber que Marisol está en la ciudad, temiendo que su pasado común salga a la luz. Su nerviosismo crece ante la duda de si ella revelará la verdad o permanecerá en silencio.