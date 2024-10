Juanjo Puigcorbé, nuevo fichaje de Sueños de libertad, la serie más vista de la TV

Sueños de libertad arrasa cada tarde en las sobremesas de Antena 3 enganchando a miles de espectadores.

En lo que viene por delante, la ficción le dará la bienvenida al mítico actor de nuestro país Juanjo Puigcorbé quien interpreta a Don Pedro, el padre de Mateo.

Desde su estreno en febrero, Sueños de libertad se mantiene invicta casi en el 100% de sus emisiones con una media del 13,2% (aventajando en +5,2 y +4,2 puntos a sus rivales).

Sueños de libertad, que se puede ver de lunes a viernes a las 15.45 h en Antena 3, está protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández, Dani Tatay, Nancho Novo, Ana Fernández, Roser Tapias, Marta Belmonte, Javier Beltrán, Agnés Llobet, Amanda Cárdenas, Juan Gea, Alba Brunet, Guillermo Barrientos y Carolina Lapausa, entre otros.

Sueños de libertad está producida por Atresmedia TV en colaboración con Diagonal (Banijay Iberia). Montse García y Jaume Banacolocha son los productores ejecutivos. Joan Noguera es coproductor ejecutivo y director. Al frente de la coordinación de guion, Eulalia Carrillo.

El dominio de la ficción no solo se queda aquí, pues ha liderado prácticamente en el en 100% de sus emisiones, tan solo superada por los principales eventos deportivos desde su estreno. Además, ‘Sueños de libertad’ ha supuesto también una mejora en dicha franja para Antena 3, ya que crece +1,5 puntos con respecto al mismo periodo del año anterior.

Así es Don Pedro, interpretado por Juanjo Puigcorbé

Don Pedro aparecerá en la escena llamado por Doña Inés, su mujer, ya que está muy preocupada por la decisión de su hijo Mateo de dejar el sacerdocio y casarse con Claudia.

El nuevo personaje es un hombre de negocios, escéptico y muy práctico, poco amigo de sentimentalismos y que no acepta en un primer momento el romance de su hijo Mateo con Claudia, pero que acabará entendiéndole y apoyándole. Un hombre con muchas ambiciones, que no se lo pondrá fácil a los de la Reina, concretamente a Jesús. Es un empresario adinerado, casado con Inés, una mujer a la que no ama y con la que se casó por conveniencia.

