Jesús se da cuenta de que Begoña tiene el anillo de Valentín... ¡Ha descubierto toda la verdad!

Tras la marcha de Andrés, la pequeña Julia está muy nerviosa. No le ha sentado nada bien que su tío se vaya, y Begoña ha intentado calmarla... Sin éxito.

La pequeña le ha contado que su padre es el único que no quiere que Andrés esté allí y que no lo entiende. Lo que no se imaginaba, es que Jesús estaba escuchando todo detrás de la puerta, muy enfadado...

Entre los tres, han comenzado a discutir: "Andrés ha intentado quitármelo todo", ha gritado Jesús a la niña. Pero ella ha seguido enfrentándose a él, y casi la pega... ¡Hasta que Begoña se ha puesto en medio!

Al zarandearla, ha salido despedido el anillo de Valentín que Begoña ha robado de la caja fuerte de su marido. ¡Es una prueba de que él tuvo algo que ver en su muerte!

Cuando Jesús se ha dado cuenta, se ha quedado pálido. Begoña había descubierto la verdad, ¿qué iba a hacer ahora?