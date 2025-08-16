Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cristina descubre que José, su padre biológico, ha desaparecido

Begoña le confesará a Luz su verdadera preocupación: Gabriel. Tiene serias dudas de si debe o no comenzar una relación con él. Por su parte, el abogado no se quedará de brazos cruzados e intentará volver a embaucar con sus palabras a la joven enfermera. ¿Será suficiente para retomar lo que apenas ha comenzado?

Luis, cada vez más pendiente de Cristina, mostrará un interés por ella que no pasará desapercibido. Mientras, la joven estará muy afectada por la ausencia de su padre biológico en el reencuentro.

Pero, la situación se complicará aún más, cuando doña Ana le revele una inquietante noticia: la casa de José está vacía. ¿Dónde está su padre?, ¿estará don Pedro detrás de esta misteriosa desaparición?

Mientras tanto, Teo seguirá preocupado por el abusón del colegio. Julia intentará animarle, pero la situación se volverá alarmante cuando Gema lo busque desesperadamente por toda la casa.

Y, a esto se sumará un momento estremecedor: Santiago, el hombre que intentó abusar de Fina, ha huido de la cárcel y está en Toledo. ¿Estará buscando a Fina para vengarse de ella?

Finalmente, en medio de todo, Andrés seguirá enfrentando una dolorosa realidad. La cercanía entre Begoña y Gabriel ya no es un secreto y le afectará mucho más de lo que creía. ¿Qué pasará?

