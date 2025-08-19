Antena 3 LogoAntena3
“Eres mi luz, mamá”: Uras suplica a Bahar que despierte del coma tras el terrible accidente, esta noche en Renacer

El tiempo se ha detenido en el hospital. Bahar sigue inconsciente y Uras le pide que no se rinda. Un momento desgarrador que marcará a todos. Esta noche a las 22:50h en Antena 3.

Bahar sigue inconsciente después del terrible accidente y su vida pende de un hilo en el hospital. A su lado, Uras se derrumba y le habla con la culpa y el miedo apoderándose de él.

Te pido perdón, no presenté la reclamación. Aunque eso no me exime de culpa, ya lo sé. Enfádate, grítame, mándame a la mierda… me quedaré de por vida en tu puerta para compensarte. Pero por favor, abre los ojos”, suplica.

El joven no puede contener el dolor al pensar que puede perderla para siempre: “Si no lo haces por mí, piensa en tus nietos. Si te vas ahora, ya no le seré útil a nadie. Nada tiene sentido si no estás. Eres mi luz. Te lo suplico, no nos dejes”.

Una confesión que llega en el momento más crítico. ¿Podrá Bahar escuchar a su hijo? ¿Será capaz de abrir los ojos y volver de nuevo a la vida? Este martes a las 22:50 horas en Antena 3.

