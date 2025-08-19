Evren, paralizado al ver a Bahar al borde de la muerte en la camilla de urgencias

Evren estaba de guardia en el hospital con Doruk cuando han recibido un aviso urgente: un joven y una mujer de unos 40 años han llegado tras un grave accidente de tráfico.

En cuanto la ambulancia se ha detenido y han bajado a la mujer de la camilla, Evren se ha quedado paralizado. Es Bahar. El amor de su vida está inconsciente, con respiración débil y constantes inestables. "¡Deprisa, a quirófano! ¡No podemos perder un segundo!", ha ordenado al equipo, aunque por dentro el miedo lo estaba destrozando.

En todo el día no ha sabido nada de ella y ahora la tiene frente a él, sin saber si sobrevivirá. Muy nervioso, el doctor ha llamado a Timur. "Tienes que venir al hospital. Bahar ha tenido un accidente y está muy grave", ha explicado.

Timur, a contrarreloj, le ha contado a su familia la noticia. Todos se han puesto de los nervios, temiendo por la vida de Bahar.

En el hospital, Evren no la ha perdido de vista ni un segundo. Sabe que no es solo una paciente… es Bahar. Y que esta vez, salvarla es la lucha más importante de su vida.