Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer | 18 de agosto

Evren, paralizado al ver a Bahar al borde de la muerte en la camilla de urgencias

Una noche que Evren jamás olvidará. El amor de su vida ha llegado al hospital en estado crítico tras un accidente, y él ha sido el primero en verla, sin saber si podrá sobrevivir.

Evren, paralizado al ver a Bahar al borde de la muerte en la camilla de urgencias

Publicidad

Evren estaba de guardia en el hospital con Doruk cuando han recibido un aviso urgente: un joven y una mujer de unos 40 años han llegado tras un grave accidente de tráfico.

En cuanto la ambulancia se ha detenido y han bajado a la mujer de la camilla, Evren se ha quedado paralizado. Es Bahar. El amor de su vida está inconsciente, con respiración débil y constantes inestables. "¡Deprisa, a quirófano! ¡No podemos perder un segundo!", ha ordenado al equipo, aunque por dentro el miedo lo estaba destrozando.

En todo el día no ha sabido nada de ella y ahora la tiene frente a él, sin saber si sobrevivirá. Muy nervioso, el doctor ha llamado a Timur. "Tienes que venir al hospital. Bahar ha tenido un accidente y está muy grave", ha explicado.

Timur, a contrarreloj, le ha contado a su familia la noticia. Todos se han puesto de los nervios, temiendo por la vida de Bahar.

En el hospital, Evren no la ha perdido de vista ni un segundo. Sabe que no es solo una paciente… es Bahar. Y que esta vez, salvarla es la lucha más importante de su vida.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Evren, paralizado al ver a Bahar al borde de la muerte en la camilla de urgencias

Evren, paralizado al ver a Bahar al borde de la muerte en la camilla de urgencias

La noche más oscura de Bahar: un brutal accidente de tráfico la deja entre la vida y la muerte

La noche más oscura de Bahar: un brutal accidente de tráfico la deja entre la vida y la muerte

Un parto de urgencia hace que Bahar rompa sus miedos y recupere la confianza como médica

Un parto de urgencia hace que Bahar rompa sus miedos y recupere la confianza como médica

Tolga destapa las verdaderas intenciones de Tura y pone en alerta a Rengin
Renacer | 18 de agosto

Tolga destapa las verdaderas intenciones de Tura y pone en alerta a Rengin

Tolga conmueve a Uras y logra que vea a Bahar como nunca antes
Renacer | 18 de agosto

“Tu madre solo intentaba protegerte”: Tolga conmueve a Uras y logra que vea a Bahar como nunca antes

FINA
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Fina se reencontrará con Santiago

La joven quedará con Marta en la casa de los montes, y se llevará una muy desagradable sorpresa.

Gabriel
Resumen

Capítulo 373 de Sueños de libertad; 18 de agosto: regresa la peor pesadilla de Fina, Santiago ha escapado de la cárcel

El que fuera su agresor ha regresado en el capítulo de hoy, y parece que quiere buscar venganza.

Una señal que pasa desapercibida: María ha movido la pierna, pero Andrés no lo ha visto

Una señal que pasa desapercibida: María ha movido la pierna, pero Andrés no lo ha visto

Andrés le confiesa sus sentimientos a Begoña

Andrés le confiesa sus sentimientos a Begoña: "Ojalá seas tú feliz por los dos"

Irene se enfrenta a don Pedro y le da el bofetón: “Yo ya no soy tu familia”

Irene se enfrenta a don Pedro y le da el bofetón: “Yo ya no soy tu familia”

Publicidad