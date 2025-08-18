Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Fina se reencontrará con Santiago

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

Andrés intentará tender puentes con Gabriel, consciente de que su actitud ha causado dolor. “Sé que no te lo he puesto fácil estos últimos días”, admitirá. Pero Gabriel no se lo pondrá fácil: “Ha sido duro para mí que hayas visto fantasmas donde no los hay”.

Mientras tanto, la tensión en casa de los Carpena continuará creciendo. Digna descubrirá que Irene ha abandonado la casa: “Irene se ha ido de casa, por culpa de las mentiras que has vertido sobre mi marido”, le reprochará a Damián. Pero Irene no cederá: irá directa al grano y enfrentará a su hermano: “Dime dónde está José… ¿le has vuelto a hacer desaparecer otra vez de mi vida?”.

Cristina, completamente desconcertada, intentará retener a su madre: “No te puedes ir… ¿qué ha pasado? Madre, necesito saber los motivos”.

En otro frente, la preocupación en la fábrica crecerá con rapidez. Begoña y Luz encenderán las alarmas sanitarias: “¿Otro caso de bronquiolitis?”, preguntará Begoña con inquietud. “Sí, y ya van cuatro en dos días”, responderá Luz, cada vez más segura de que algo grave está ocurriendo entre los operarios.

Raúl también vivirá momentos de reflexión tras los efectos de su implicación con Teo: “Si yo lo único que quería era que el chaval aprendiera a defenderse, para que no se convierta en una presa fácil”, dirá, intentando justificar su postura ante las críticas.

Y mientras Fina volverá a oír su voz… una voz que la aterra. “¿Hay alguien ahí?”, preguntará con temor. Y la respuesta no dejará lugar a dudas: “¿No te alegras de verme? Porque yo a ti sí”.

Fina se encontrará con Santiago, ¿qué estará dispuesto a hacerle?