Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Fina se reencontrará con Santiago

La joven quedará con Marta en la casa de los montes, y se llevará una muy desagradable sorpresa.

FINA

Publicidad

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

Andrés intentará tender puentes con Gabriel, consciente de que su actitud ha causado dolor. “Sé que no te lo he puesto fácil estos últimos días”, admitirá. Pero Gabriel no se lo pondrá fácil: “Ha sido duro para mí que hayas visto fantasmas donde no los hay”.

Mientras tanto, la tensión en casa de los Carpena continuará creciendo. Digna descubrirá que Irene ha abandonado la casa: “Irene se ha ido de casa, por culpa de las mentiras que has vertido sobre mi marido”, le reprochará a Damián. Pero Irene no cederá: irá directa al grano y enfrentará a su hermano: “Dime dónde está José… ¿le has vuelto a hacer desaparecer otra vez de mi vida?”.

Cristina, completamente desconcertada, intentará retener a su madre: “No te puedes ir… ¿qué ha pasado? Madre, necesito saber los motivos”.

En otro frente, la preocupación en la fábrica crecerá con rapidez. Begoña y Luz encenderán las alarmas sanitarias: “¿Otro caso de bronquiolitis?”, preguntará Begoña con inquietud. “Sí, y ya van cuatro en dos días”, responderá Luz, cada vez más segura de que algo grave está ocurriendo entre los operarios.

Raúl también vivirá momentos de reflexión tras los efectos de su implicación con Teo: “Si yo lo único que quería era que el chaval aprendiera a defenderse, para que no se convierta en una presa fácil”, dirá, intentando justificar su postura ante las críticas.

Y mientras Fina volverá a oír su voz… una voz que la aterra. “¿Hay alguien ahí?”, preguntará con temor. Y la respuesta no dejará lugar a dudas: “¿No te alegras de verme? Porque yo a ti sí”.

Fina se encontrará con Santiago, ¿qué estará dispuesto a hacerle?

Antena 3» Series» Sueños de libertad» Avances

Publicidad

Series

FINA

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Fina se reencontrará con Santiago

Gabriel

Capítulo 373 de Sueños de libertad; 18 de agosto: regresa la peor pesadilla de Fina, Santiago ha escapado de la cárcel

Una señal que pasa desapercibida: María ha movido la pierna, pero Andrés no lo ha visto

Una señal que pasa desapercibida: María ha movido la pierna, pero Andrés no lo ha visto

Andrés le confiesa sus sentimientos a Begoña
Capítulo 373

Andrés le confiesa sus sentimientos a Begoña: "Ojalá seas tú feliz por los dos"

Irene se enfrenta a don Pedro y le da el bofetón: “Yo ya no soy tu familia”
Capítulo 373

Irene se enfrenta a don Pedro y le da el bofetón: “Yo ya no soy tu familia”

¡Santiago ha vuelto! El agresor de Fina se ha fugado y ha regresado a Toledo
Capítulo 373

¡Santiago ha vuelto! El agresor de Fina se ha fugado y ha regresado a Toledo

Santiago, condenado por intento de agresión a Fina, ha logrado escapar del penal donde cumplía condena.

¿Con quién se iría Rodrigo Guirao? Descubre con quién tiene más conexión el protagonista de La Encrucijada
Tras las cámaras

¿Con quién se iría Rodrigo Guirao? Descubre con quién tiene más conexión el protagonista de La Encrucijada

El actor nos ha contado algunos de los mejores momentos que ha vivido en el rodaje acompañado de sus compañeros.

Halis se pone del lado de Suna con un discurso que cambia el rumbo familiar

Halis se pone del lado de Suna con un discurso que cambia el rumbo familiar: “Eres una nuera digna de esta casa”

La confesión póstuma de Leyla que sacude a Timur y el terrible accidente de Bahar, esta noche en Renacer

La confesión póstuma de Leyla que sacude a Timur y el terrible accidente de Bahar, esta noche en Renacer

Suna ya no teme a nadie y se lo deja claro a Seyran con una amenaza demoledora

Suna ya no teme a nadie y se lo deja claro a Seyran con una amenaza demoledora

Publicidad