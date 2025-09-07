Irene, frente al perdón: la enfermedad de don Pedro sacude los cimientos familiares

Digna le confiesa a Irene que don Pedro tiene cáncer. La noticia deja a la madre de Cristina en shock, justo cuando su relación con él parecía irreparable.

En Sueños de libertad, la fábrica afronta una inspección sanitaria mientras Joaquín oculta la verdad a Luis. Cristina, por su parte, se sincera con Claudia tras besarse con su jefe.