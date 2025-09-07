Antena 3 LogoAntena3
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Irene, confundida: ¿perdonará a su hermano tras descubrir que está gravemente enfermo?

Sueños de libertad

Irene, frente al perdón: la enfermedad de don Pedro sacude los cimientos familiares

La enfermedad de don Pedro sacude a Irene, que deberá decidir si perdona a su hermano. El próximo capítulo de Sueños de libertad se llena de emociones y dilemas familiares.

Digna le confiesa a Irene que don Pedro tiene cáncer. La noticia deja a la madre de Cristina en shock, justo cuando su relación con él parecía irreparable.

En Sueños de libertad, la fábrica afronta una inspección sanitaria mientras Joaquín oculta la verdad a Luis. Cristina, por su parte, se sincera con Claudia tras besarse con su jefe.

