Irene agradece a Damián su ayuda en la búsqueda para encontrar a José: “Estoy en deuda contigo”

José por fin ha vuelto sano y salvo y ha podido reunirse con Cristina e Irene que llevaban buscándolo desde hacía mucho tiempo.

Damiánpagó al sargento Zabalza una importante suma de dinero para que le ayudase en esta búsqueda contrarreloj y gracias a su ayuda pudieron encontrarlo con vida.

Irene, que el patriarca mantuvo su más y sus menos tras su ruptura con él, le das las gracias a Damián y le dice que está con deuda con él: “Gracias a ti he recuperado a Cristina y a José”, le dice emocionada.

Damián le responde que no tiene nada que agradecerle, pero sí mucho que perdonarle por todo lo que le hizo en el pasado y le dice que se merece ser feliz.

El patriarca da un paso más y le dice a Irene que le encantaría que volviesen a ser amigos recuperando un poco la amistad que tuvieron.

Irene le responde que le encantaría volver a su amiga y que quiere devolverle todo el dinero que le pagó a ese sargento, pero Damián no va a permitirlo porque él, en cierta manera, es el responsable de que se llevaran a José.

Ambos se reconcilian en medio de todas las verdades que quizás podrían haberse dicho mucho antes. ¿Volverá a surgir algo entre ellos?