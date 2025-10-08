Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 410

Irene agradece a Damián su ayuda en la búsqueda para encontrar a José: “Estoy en deuda contigo”

La madre de Cristina no puede estar más feliz por haberse reunido de nuevo con el padre de su hija.

Irene agradece a Damián su ayuda en la búsqueda para encontrar a José: “Estoy en deuda contigo”

Publicidad

José por fin ha vuelto sano y salvo y ha podido reunirse con Cristina e Irene que llevaban buscándolo desde hacía mucho tiempo.

Damiánpagó al sargento Zabalza una importante suma de dinero para que le ayudase en esta búsqueda contrarreloj y gracias a su ayuda pudieron encontrarlo con vida.

Irene, que el patriarca mantuvo su más y sus menos tras su ruptura con él, le das las gracias a Damián y le dice que está con deuda con él: “Gracias a ti he recuperado a Cristina y a José”, le dice emocionada.

Damián le responde que no tiene nada que agradecerle, pero sí mucho que perdonarle por todo lo que le hizo en el pasado y le dice que se merece ser feliz.

El patriarca da un paso más y le dice a Irene que le encantaría que volviesen a ser amigos recuperando un poco la amistad que tuvieron.

Irene le responde que le encantaría volver a su amiga y que quiere devolverle todo el dinero que le pagó a ese sargento, pero Damián no va a permitirlo porque él, en cierta manera, es el responsable de que se llevaran a José.

Ambos se reconcilian en medio de todas las verdades que quizás podrían haberse dicho mucho antes. ¿Volverá a surgir algo entre ellos?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Irene agradece a Damián su ayuda en la búsqueda para encontrar a José: “Estoy en deuda contigo”

Irene agradece a Damián su ayuda en la búsqueda para encontrar a José: “Estoy en deuda contigo”

Cristina le revela a José que sabe que él es su padre biológico: “Por fin puedo agradecerte que siempre hayas estado a mi lado”

Cristina le revela a José que ya sabe que él es su padre biológico y le agradece que siempre haya estado a su lado

La piadosa mentira de Ferit para dar esperanza a un Orhan hundido en la cárcel

"El abuelo nunca podría dejarte aquí": la piadosa mentira de Ferit para dar esperanza a un Orhan hundido en la cárcel

Naz besa a Evren
Renacer

"Es un regalo": Naz da el paso y sorprende a Evren con un beso en su cumpleaños

Evren celebra su cumpleaños con Naz sin dejar de pensar en Bahar
Renacer 7 octubre

Evren celebra su cumpleaños con Naz sin dejar de pensar en Bahar

“Nadie se preocupa por mí”: Bahar encuentra una carta de despedida de Umay y teme lo peor
Renacer 7 octubre

“Nadie se preocupa por mí”: Bahar encuentra una carta de despedida de Umay y teme lo peor

Al llegar a casa, se ha encontrado con la habitación de su hija vacía y una carta de despedida. En ella, Umay ha volcado todo su dolor y se ha despedido de Bahar.

Umay pilla a Parla con Cem y se queda destrozada al descubrir su traición
Renacer 7 octubre

Umay pilla a Parla con Cem y se queda destrozada al descubrir su traición

Siguiendo a su hermana Parla, ha descubierto que se estaba viendo en secreto con Cem, el chico que le rompió el corazón.

La operación más tensa del hospital: Timur aparta a Evren y demuestra quién manda

La operación más tensa del hospital: Timur aparta a Evren y demuestra quién manda

¿Una indirecta para Bahar? El comentario de Evren que rompe sus últimas esperanzas de reconciliación

¿Una indirecta para Bahar? El comentario de Evren que rompe sus últimas esperanzas de reconciliación

¡El tiempo se detiene! Bahar ve a Evren en la azotea que fue testigo de su amor y el pasado vuelve con fuerza

¡El tiempo se detiene! Bahar ve a Evren en la azotea que fue testigo de su amor y el pasado vuelve con fuerza

Publicidad