“Me gustaría volver a ser esa familia unida que éramos”: Joaquín y Andrés se reconcilian dejando atrás los errores del pasado

Andrés y Joaquín llevan mucho tiempo distanciados por las rencillas, secretos y discusiones entre sus familias.

Tras mucho tiempo distanciados, ambos deciden dar un paso más para volver tener la buena relación entre primos que tenían antes.

Joaquín va a hablar con Andrés. Sabe que tanto él como Begoña conocen que fue Digna quien disparó a Jesús, en defensa propia, y tienen miedo de que puedan denunciar a su madre.

Andrés le deja claro que no dirán nada y que tampoco quieren perjudicar a Digna ya que ella siempre ha sido y será una madre para ellos.

El empresario se lo agradece y le pide perdón. Se ha equivocado con él y le gustaría que no haya más distanciamiento entre ellos.

“Deberíamos empezar de nuevo y recuperar esa buena relación que teníamos” , le dice Andrés emocionado.

Ambos deciden dejar los errores del pasado a un lado y se funden en un emotivo abrazo. ¡Momentazo!