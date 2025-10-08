Capítulo 410
“Me gustaría volver a ser esa familia unida que éramos”: Joaquín y Andrés se reconcilian dejando atrás los errores del pasado
Los primos hacen borrón y cuenta nueva y se reconcilian para intentar recuperar la buena relación que tenían entre ellos.
Publicidad
Andrés y Joaquín llevan mucho tiempo distanciados por las rencillas, secretos y discusiones entre sus familias.
Tras mucho tiempo distanciados, ambos deciden dar un paso más para volver tener la buena relación entre primos que tenían antes.
Joaquín va a hablar con Andrés. Sabe que tanto él como Begoña conocen que fue Digna quien disparó a Jesús, en defensa propia, y tienen miedo de que puedan denunciar a su madre.
Andrés le deja claro que no dirán nada y que tampoco quieren perjudicar a Digna ya que ella siempre ha sido y será una madre para ellos.
El empresario se lo agradece y le pide perdón. Se ha equivocado con él y le gustaría que no haya más distanciamiento entre ellos.
“Deberíamos empezar de nuevo y recuperar esa buena relación que teníamos” , le dice Andrés emocionado.
Ambos deciden dejar los errores del pasado a un lado y se funden en un emotivo abrazo. ¡Momentazo!
Publicidad