Capítulo 410 de Sueños de libertad; 8 de octubre: escándalo generalizado en la fábrica tras la entrevista de Emma Govantes en la radio

José y Cristina por fin se han abrazado como padre e hija protagonizando un momento mágico. La joven le ha dicho al hombre con el que creció pensando que solo era el portero de su casa que es su padre y le ha agradecido que durante todos estos años nunca se haya separado de su lado.

Por otro lado, Digna le ha contado a los Merino que sus primos ya saben lo que ocurrió realmente el día en el murió Jesús mientras Andrés ha hablado con su padre: tal vez ha llegado el momento de dejar atrás el pasado y que las dos familias vuelvan a ser una familia.

Además, Irene le ha agradecido a Damián que le ayudase a encontrar a José y él le ha respondido que no tiene que darle las gracias. Solo necesita su perdón. ¿Volverá a surgir algo entre ellos?

La actriz Emma Govantes, que va a ser la imagen de Pasión Oculta, la nueva fragancia de Perfumerías de la Reina concede una entrevista en la radio, sin embargo, ha contado que gracias a este muevo perfume está teniendo mucho éxito entre los hombres, algo que no ha gustado nada en la fábrica. ¡Tasio quiere romper el contrato con ella!

Y tras una tensa conversación entre Begoña y Gabriel, la enfermera le ha contado al abogado que… ¡está embarazada! Sin embargo, su reacción no ha sido la que ella esperaba. ¿Qué pasará?

