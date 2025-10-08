Resumen
Capítulo 410 de Sueños de libertad; 8 de octubre: escándalo generalizado en la fábrica tras la entrevista de Emma Govantes en la radio
La actriz y amiga de Carmenhabla de ‘Pasión Oculta’, pero no de la forma en la que Tasio y, sobre todo, don Agustín esperaban.
En el capítulo de hoy de Sueños de libertad....
José y Cristina por fin se han abrazado como padre e hija protagonizando un momento mágico. La joven le ha dicho al hombre con el que creció pensando que solo era el portero de su casa que es su padre y le ha agradecido que durante todos estos años nunca se haya separado de su lado.
Por otro lado, Digna le ha contado a los Merino que sus primos ya saben lo que ocurrió realmente el día en el murió Jesús mientras Andrés ha hablado con su padre: tal vez ha llegado el momento de dejar atrás el pasado y que las dos familias vuelvan a ser una familia.
Además, Irene le ha agradecido a Damián que le ayudase a encontrar a José y él le ha respondido que no tiene que darle las gracias. Solo necesita su perdón. ¿Volverá a surgir algo entre ellos?
La actriz Emma Govantes, que va a ser la imagen de Pasión Oculta, la nueva fragancia de Perfumerías de la Reina concede una entrevista en la radio, sin embargo, ha contado que gracias a este muevo perfume está teniendo mucho éxito entre los hombres, algo que no ha gustado nada en la fábrica. ¡Tasio quiere romper el contrato con ella!
Y tras una tensa conversación entre Begoña y Gabriel, la enfermera le ha contado al abogado que… ¡está embarazada! Sin embargo, su reacción no ha sido la que ella esperaba. ¿Qué pasará?
