Manuela y Gaspar ponen fin a su relación tras una conversación sincera y dolorosa: “El cariño no es suficiente”

Gaspar y Manuela han retomado por fin la conversación pendiente. Manuela ha confesado que llegó a ilusionarse con la idea de empezar una nueva vida en pareja, pero también ha admitido que no ha sentido la pasión que esperaba. “Yo te quiero mucho, pero esa pasión que sentía cuando me casé con mi marido… no, no está”, ha explicado, sincera.

Gaspar, conmovido, ha respondido con el corazón: “Yo he pasado contigo los días más bonitos de mi vida”, pero ambos han comprendido que eso no es suficiente para dar el siguiente paso.

Manuela ha propuesto intentarlo una vez más, aferrándose a la esperanza, pero Gaspar ha sido claro. No quiere algo forzado. “Yo creía que era correspondido de la misma manera… y como no es así, creo que lo mejor es que lo dejemos aquí”, ha dicho.

Ambos, con los ojos vidriosos, han asumido que a veces el cariño no basta. Y que el amor, para durar, necesita algo más.