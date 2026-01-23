“Esto ha sido un error que no volverá a repetirse": Gabriel rechaza a María tras el nacimiento de su hijo

María se ha insinuado de nuevo a Gabriel, pero él le ha cortado de inmediato. Así cuando María le ha recordado que su mujer estaba con Andrés mientras ellos estaban juntos en un hotel, el De la Reina le ha espetado muy tajante, “ese es un error que no volverá a repetirse”.

María se ha quedado cuanto menos impactada, pero en lo que ha llegado Andrés, se ha escabullido para no ver “una pelea de gallos”. Y no estaba muy lejos de lo que iba a pasar.

Aunque Gabriel le ha invitado a tener un desarrollo cordial, Andrés le ha insinuado “parece que sabes muy bien lo que le gusta a mi mujer”. Y para rematar le ha soltado, “¿qué tal si te ocupas de la tuya?”.

Desde luego que Gabriel se esperaba de todo menos eso. Y Andrés se ha ido con la sensación de quien va un paso por delante: ya sabe toda la aventura amorosa de Gabriel y María gracias a las fotos que le mando el detective privado Ángel Ruiz.