Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 483

“Esto ha sido un error que no volverá a repetirse": Gabriel rechaza a María tras el nacimiento de su hijo

Tras el nacimiento de su hijo Juanito, Gabriel ha decidido rechazar a la joven... ¿se olerán que Andrés está al tanto de lo suyo?

“Parece que sabes muy bien lo que le gusta a mi mujer”: Andrés confronta a Gabriel después de su aventura con María

Publicidad

María se ha insinuado de nuevo a Gabriel, pero él le ha cortado de inmediato. Así cuando María le ha recordado que su mujer estaba con Andrés mientras ellos estaban juntos en un hotel, el De la Reina le ha espetado muy tajante, “ese es un error que no volverá a repetirse”.

María se ha quedado cuanto menos impactada, pero en lo que ha llegado Andrés, se ha escabullido para no ver “una pelea de gallos”. Y no estaba muy lejos de lo que iba a pasar.

Aunque Gabriel le ha invitado a tener un desarrollo cordial, Andrés le ha insinuado “parece que sabes muy bien lo que le gusta a mi mujer”. Y para rematar le ha soltado, “¿qué tal si te ocupas de la tuya?”.

Desde luego que Gabriel se esperaba de todo menos eso. Y Andrés se ha ido con la sensación de quien va un paso por delante: ya sabe toda la aventura amorosa de Gabriel y María gracias a las fotos que le mando el detective privado Ángel Ruiz.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

“¿Para qué sigues fingiendo que estás enamorado de tu mujer?”: Begoña está harta de disimular con Gabriel

“¿Para qué sigues fingiendo que estás enamorado de tu mujer?”: Begoña, harta de disimular con Gabriel

“Yo no quiero que vaya a la cárcel”: Damián anima a Andrés a denunciar a María, pero él se resiste

“Yo no quiero que vaya a la cárcel”: Damián anima a Andrés a denunciar a María, pero él se resiste

“Parece que sabes muy bien lo que le gusta a mi mujer”: Andrés confronta a Gabriel después de su aventura con María

“Esto ha sido un error que no volverá a repetirse": Gabriel rechaza a María tras el nacimiento de su hijo

Rengin lucha por vivir mientras una explosión sacude el hospital en los próximos capítulos
Renacer

Rengin lucha por vivir mientras una explosión sacude el hospital en los próximos capítulos

César y Amanda, un amor que ha superado todas las adversidades: así es el final de su historia en La Encrucijada
Una familia feliz

César y Amanda, un amor que ha superado todas las adversidades: así es el final de su historia en La Encrucijada

¿Lo recuerdas? Atakan Özkaya vuelve a Antena 3 como Kaya en En tierra lejana después de su paso por Hermanos
Cara conocida

¿Lo recuerdas? Atakan Özkaya vuelve a Antena 3 como Kaya en En tierra lejana después de su paso por Hermanos

El actor turco interpretó a Sarp en la serie que estuvo más de dos años en emisión en la cadena y regresa con un personaje lleno de fuerza en En tierra lejana.

Un regalo inesperado siembra la duda sobre el paradero de Octavio: ¿está realmente muerto?
Mejores momentos | Capítulo 60

Un regalo inesperado siembra la duda sobre el paradero de Octavio: ¿está realmente muerto?

Todos creen que Octavio ha muerto, pero el empresario ha enviado un regalo a su nieto en su primer cumpleaños.

Amanda despierta del coma y da a luz al bebé de César: “Nuestro hijo te trajo de vuelta con nosotros”

Amanda despierta del coma y da a luz al bebé de César: “Nuestro hijo te trajo de vuelta con nosotros”

Octavio se sacrifica por su familia y se lleva consigo a Saúl: ¡caen juntos por el acantilado!

Octavio se sacrifica por su familia y se lleva consigo a Saúl: ¡caen juntos por el acantilado!

Patricia le pide a David que él y Julia se queden con su bebé: “La vais a cuidar y va a tener un hermanito”

Patricia le pide a David que él y Julia se queden con su bebé: “La vais a cuidar y va a tener un hermanito”

Publicidad