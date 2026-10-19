Gabriel le encarga a Marta cambiar el emblema de la fábrica: ¡debe supervisar el nuevo de Brossard España!

Gabriel, junto con Hugo Brossard, han quitado el nombre de Pefumerías de la Reina de la empresa. Ahora la perfumera se llama Brossard España.

Todos los de la Reina, incluida Marta, están muy afectados. Pero Gabriel siempre quiere una vuelta de tuercas más.

El director de la fábrica le designa a Marta, supervisar y crear el nuevo emblema de Brossard España; al ser ella la jefa de ventas y publicidad. Se lo encarga con mucha urgencia y le pide que trabaje codo con codo con Fina.

¡Lo quiere para el día siguiente!

Marta, de primeras, intenta protestar, pero él le recuerda que deben llevarse bien.

Además, le hace otro "regalo" de bienvenida, y le emplaza para ir junto a él a la rueda de prensa donde comunican el cambio de nombre de la empresa.

¿Aguantará Marta las exigencias de su primo? ¿Cómo será el nuevo emblema?