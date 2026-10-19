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El secreto | Capítulo 7

“Te he traicionado”: Cihan deja a Serhat en shock al asegurar que conoce al padre de Kader

Cihan ha llamado a Serhat mientras su hermano conducía hacia el hotel para confesarle que lo ha traicionado. Además, le ha asegurado que sabe quién es el padre de Kader, aunque no ha llegado a revelar su identidad.

“Te he traicionado”: Cihan deja a Serhat en shock al asegurar que conoce al padre de Kader

“Te he traicionado”: Cihan deja a Serhat en shock al asegurar que conoce al padre de Kader

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Serhat ha recibido una llamada de Cihan mientras se encontraba en el coche. El esposo de Azra le ha preguntado si estaba conduciendo y, al saber que se dirigía al hotel, le ha pedido que se detuviera porque tenía algo importante que contarle. “Porque te voy a decir quién es el padre de Kader”, le ha anunciado.

Serhat se ha quedado escuchando atentamente, pero Cihan no ha llegado a pronunciar ningún nombre. Antes de revelar la identidad del padre de la niña, el empresario ha decidido confesar primero la traición que ha cometido contra su hermano.

“Lo siento, Serhat. Ni siquiera merezco que me perdones”, le ha dicho. Serhat no ha tenido tiempo de conocer más detalles porque su hermano ha terminado reconociendo lo ocurrido: “Te he traicionado”.

La llamada se ha quedado a medias cuando Cihan estaba a punto de explicar qué ha hecho y quién es el padre de Kader. Serhat se ha quedado con la confesión de su hermano y una información que puede cambiar por completo la historia de la niña.

De momento, tendremos que esperar al próximo capítulo para conocer el nombre. También, si no quieres esperar, puedes adelantarte a la emisión en atresplayer.

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