¡Conflicto a la vista! Valentina no quiere invitar a Gabriel y Begoña a su boda, pero Andrés defiende que sí

Valentina y Andrés han fijado su fecha de boda en un mes. ¡La carrera de los preparativos ha empezado!

La pareja ha comenzado a hacer la lista de invitados, donde han ido apuntando a quién les llegará una invitación: ¡Los de la Reina van todos al completo!

Cuando le ha tocado su turno a Andrés, ha mencionado a Gabriel y a Begoña como invitados. Valentina, se ha extrañado mucho ya que Andrés mantiene una mala relación con su primo Gabriel.

La joven ha sugerido que era mejor no invitarles... ¡Begoña no querrá estar en el enlace! Acaba de reconocer que sigue enamorada de Andrés... ¿Cómo va a ir a su boda?

No obstante, Andrés no ha cedido. Cree que lo mejor es invitarles y que ya si eso ellos rechacen la invitación.

Además, como son los padres de Julia, es la única forma de que la pequeña vaya al enlace. ¡Y él quiere que esté!

Valentina, molesta con esta invitación, le ha cuestionado que la niña tenga que ir con sus padres... Podría ir con Damián y Digna, por ejemplo. Pero él ha insistido... ¡deben invitarles!

¿Solucionarán este problema antes de seguir con más preparativos?