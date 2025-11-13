Gabriel declina el cargo de director pese a la orden de Brossard

En Sueños de libertad, la reunión de accionistas de la renovada Brossard de la Reina ha dejado una gran sorpresa. Cloe comunicó que Antoine Brossard había elegido a Gabriel como nuevo director de la fábrica tras la salida de Tasio. Sin embargo, el abogado rechazó el cargo ante todos.

El propio Gabriel aseguró que no se considera la persona idónea para dirigir la empresa, dejando a Cloe, Andrés y Tasio desconcertados. Su reciente viaje a París y su rechazo inesperado levantan sospechas sobre sus verdaderas intenciones dentro del grupo Brossard.