Fina, con el corazón hecho trizas a pesar de la visita de Marta: “Jamás podré ser feliz si no estoy contigo"

Marta ha decidido ir a ver a Fina, está muy preocupada por cómo se está tomando su expareja la ruptura, y ha querido pasar por su cuarto para ver cómo estaba.

La realidad es que no ha sido la mejor decisión, porque su insistencia ha irritado más aun a Fina, quien ya lloraba desconsoladamente. "Yo creía que podíamos con todo", le ha dicho Marta. Y la dependienta se ha arrepentido de no haberse ido a París y no haber parado esta situación mucho antes.

A pesar de que De la Reina ha intentado hablar con ella y calmarla, Fina está rota de dolor y todo han sido negativas ante lo que decía ella. "A veces me planteo si esto te da igual", le ha dicho Fina con rabia.

Marta, cansada de los reproches y sin poder ayudar a calmar la situación, se ha marchado dejando a la joven con un llanto desconsolado.

¿Qué pasará con ellas? ¿Lograrán superar sus problemas o esto será definitivo?