Fina, rota de dolor, decide cortar su relación con Marta: "No poder tenerte es lo peor que me ha pasado en la vida"

Fina está muy triste. Su relación con Marta es cada vez más complicada por la presencia de Jaime. Y ella es la que siempre sale perdiendo.

Tras una emotiva conversación con su padre, la joven se ha dado cuenta de que no es feliz, ya que nunca va a poder tener a Marta: Jaime es su marido y siempre va a estar ahí, quieran ellas o no.

Los planes del picnic de Fina se frustraron sin que ella pudiera hacer nada, para ella ha sido otro duro golpe. Esto no es la primera vez que pasa, también les sucedió en el piso de Madrid.

"Estos últimos días me he sentido infeliz", le ha dicho Fina a De la Reina. La dependienta tiene claro que nunca va a poder tener a Marta, ya que su amor es imposible, no solo por la época sino por el matrimonio de ellas, si las descubren podrían ir a la cárcel. Por ello ha tomado la dura decisión de romper con ella.

Ambas se miran llorando, no pueden creérselo... ¡Pero es así!

"Quiero que sepas que te he querido y te quiero con toda mi alma", le dice la joven a Marta.

¿Será este el verdadero final? ¿O luchará Marta por su relación con Fina? ¿Qué va a pasar?