Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Larga trayectoria |

¿De qué conoces a Fernando Andina? Descúbrelo todo sobre el actor que interpreta a Pablo Salazar en Sueños de libertad

Antes de aterrizar en Sueños de Libertad, el actor ha participado en muchas series de la cadena.

¿De qué conoces a Fernando Andina? Descúbrelo todo sobre el actor que interpreta a Pablo Salazar en Sueños de libertad

Publicidad

Pablo Salazar es una de las nuevas incorporaciones a la la serie más vista de la televisión y trae aire fresco a la dirección de la fábrica, pero antes de ser accionista en de la perfumería el actor fue un latin lover en la adaptación española de Gavilanes.

También conquistó corazones en La Pasión Turca, serie que protagonizó y le colmó de éxito como actor.

Fernando Andina en La pasión turca

Un secreto a voces es la gran capacidad de Fernando Andina para el canto, así lo demostró en su paso por la serie musical Vive Cantando. De la música se coló como director del colegio de Física o Química, serie en la que vivió miles de aventuras en el instituto más conflictivo de la tele visión.

¿Cómo fue su paso por Amar es para siempre?

Uno de sus grandes proyectos fue interpretar a Gabriel en la serie Amar es para siempre, un perosnaje que tenía ciertas similudes con Pablo Salazar. Su personaje llegó a la serie para remover el estado emocional de varios protagonistas.

Fernando Andina

Fernando Andina es un actor multidisciplinar y con su nuevo personaje llega a la colonia con grandes intenciones e ideas nuevas para la fábrica. Pero no se quedará solo en eso, el nuevo accionista tendrá que enfrentarse a sus sentimientos. ¿Cómo será el paso Fernando Andina por Sueños de Libertad?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Julia y David

Julia y David en La Encrucijada: del flechazo prohibido al amor más intenso de la serie

¿De qué conoces a Fernando Andina? Descúbrelo todo sobre el actor que interpreta a Pablo Salazar en Sueños de libertad

¿De qué conoces a Fernando Andina? Descúbrelo todo sobre el actor que interpreta a Pablo Salazar en Sueños de libertad

Baran Bölükbaşı, actor de Una nueva vida

De villano en Una nueva vida a cantante de trap: la inesperada doble vida de Baran Bölükbaşı

Ana Carlota Fernández llega a Sueños de libertad pisando fuerte: "Valentina lo va a revolucionar todo"
Entrevista exclusiva

Ana Carlota Fernández llega pisando fuerte a Sueños de libertad: "Valentina lo va a revolucionar todo"

Octavio y César
Su agitada historia

De enemigos mortales a aliados contra Saúl: la impactante evolución de César y Octavio en La Encrucijada

En tierra lejana
Nueva serie turca

Un cruel chantaje de los Albora retendrá a Alya en Mardin: En tierra lejana, muy pronto gran estreno

El viaje más duro de su vida no ha hecho más que empezar. Alya llega a Mardin desde Canadá con el cuerpo de su marido, pero lo que parecía un último adiós es solo el principio de sus problemas.

Capítulo 483 de Sueños de libertad; 23 de enero: malestar en los De la Reina por el nombramiento de Pablo Salazar
Resumen

Capítulo 483 de Sueños de libertad; 23 de enero: malestar en los De la Reina por el nombramiento de Pablo Salazar

Tasio no entiende por qué le han ascendido tan pronto si Salazar acaba de llegar a la empresa. ¿Conseguirán entenderse?

Ferit

“Su época ha terminado, es mi turno”: Ferit planea derrocar a Halis en el próximo capítulo de Una nueva vida

Sacrificio, venganza y el cierre de una era: así ha sido el final de Octavio Oramas en La Encrucijada

Sacrificio, venganza y el cierre de una era: así ha sido el final de Octavio Oramas en La Encrucijada

Pablo Salazar se convierte en el director financiero de Perfumerías Brossard de la Reina

Pablo Salazar se convierte en el director financiero de Perfumerías Brossard de la Reina

Publicidad