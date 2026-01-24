¿De qué conoces a Fernando Andina? Descúbrelo todo sobre el actor que interpreta a Pablo Salazar en Sueños de libertad

Pablo Salazar es una de las nuevas incorporaciones a la la serie más vista de la televisión y trae aire fresco a la dirección de la fábrica, pero antes de ser accionista en de la perfumería el actor fue un latin lover en la adaptación española de Gavilanes.

También conquistó corazones en La Pasión Turca, serie que protagonizó y le colmó de éxito como actor.

Un secreto a voces es la gran capacidad de Fernando Andina para el canto, así lo demostró en su paso por la serie musical Vive Cantando. De la música se coló como director del colegio de Física o Química, serie en la que vivió miles de aventuras en el instituto más conflictivo de la tele visión.

¿Cómo fue su paso por Amar es para siempre?

Uno de sus grandes proyectos fue interpretar a Gabriel en la serie Amar es para siempre, un perosnaje que tenía ciertas similudes con Pablo Salazar. Su personaje llegó a la serie para remover el estado emocional de varios protagonistas.

Fernando Andina es un actor multidisciplinar y con su nuevo personaje llega a la colonia con grandes intenciones e ideas nuevas para la fábrica. Pero no se quedará solo en eso, el nuevo accionista tendrá que enfrentarse a sus sentimientos. ¿Cómo será el paso Fernando Andina por Sueños de Libertad?