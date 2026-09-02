Dogac Yildiz es Mustafa Candan, el hermano leal y protector de Ebru y Zeynep

El hermano de Zeynep y Ebru es un joven que vive con su familia en un barrio humilde y trabajador. Al igual que ellos, se gana la vida trabajando humildemente y vive en una realidad muy alejada y diferente a la de la familia Tecer.

Mustafa tiene un fuerte instinto de protección hacia cualquier persona y siempre intenta ser lo más justo posible cuando tiene que enfrentarse a algún problema que implique a su familia.

Esta necesidad de justicia que siente, le hará meterse en problemas con la familia Tecer, especialmente con Sevim y Cihan. Desde el primer momento presiente que el entorno de Serhat esconde secretos, por lo que su desconfianza hacia la familia Tecer se convertirá en una constante fuente de tensión y conflicto con Zeynep.

El encargado de dar vida a este personaje es Dogaç Yıldız, un reconocido actor turco con mucho carisma y capaz de hacer que el espectador empatice rápidamente.

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