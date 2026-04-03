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“Éramos una pareja muy moderna para la época”: Carolina Lapausa y Guillermo Barrientos hacen un balance de su paso por Sueños de libertad

Los actores han encarnado en la ficción una de las parejas más entrañables de la serie.

“Éramos una pareja muy moderna para la época”: Carolina Lapausa y Guillermo Barrientos hacen un balance de su paso por Sueños de libertad

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María Sicilia Fernández | Lena Rodríguez
Publicado:

Luz Borrell y Luis Merino han protagonizado una de las historias de amor más queridas de Sueños de libertad. Durante dos años #Lulú nos ha regalado momentos tan emotivos como memorables.

Sin embargo, su historia llegó a su fin: en el capítulo 500 nos despedimos del perfumista de De la Reina y, esta semana, también de la Doctora Borrell.

Carolina Lapausa y Guillermo Barrientos, quienes dan vida a Luz y Luis en la ficción, han querido despedirse respondiendo a las preguntas más curiosas sobre su paso por la serie más vista de la televisión.

¿Cuáles son sus escenas favoritas? Aunque es una pregunta difícil de responder, ambos intérpretes han coincidido en que sus primeras citas, sobre todo la del picnic, fueron las más bonitas de grabar. ¡Sin olvidarnos de su boda!

Complicidad y admiración dentro y fuera del set

La relación que han construido Carolina y Guillermo en estos dos años como compañeros es una relación basada en la admiración. Y es que, la actriz madrileña confiesa que envidia la confianza y seguridad que Guillermo tiene en sí mismo.

A su vez, el actor ha querido destacar la “energía tan bonita” que Carolina transmite a sus compañeros y la calidez que su actitud genera en todo el plató. Una cualidad que, tal y como confiesa la propia actriz, ¡ha aprendido de Natalia Sánchez!

Además, esta entrevista también ha dejado espacio para el agradecimiento: “Gracias por hacerme confiar en mí más de lo que yo he sido capaz”, han sido las palabras de Carolina hacia su compañero, que también le ha dado las gracias por darle la mano en los momentos más complicados.

En Sueños de libertad hay numerosos escenarios, pero… ¿cuáles son sus sets favoritos? Para Guillermo, es una pregunta fácil de responder: ¡nada se compara a su laboratorio! Carolina tampoco se queda atrás y ha admitido que su dispensario y el invernadero son sus lugares preferidos dentro de la ficción.

Balance #Lulú

Después de dos años en emisión, más de 500 capítulos y un sinfín de momentos vividos, los dos actores se han despedido de sus personajes, no sin antes hacer un balance de lo que #Lulú ha supuesto para ellos y para Sueños de libertad.

Ambos están de acuerdo en que lo mejor de su historia es que “se quieren bien y bonito”, razones más que suficientes para estar orgullosa de ello. Así lo cuenta Carolina Lapausa.

Guillermo tampoco ha querido olvidarse de las peleas que el matrimonio ha tenido, y confiesa que ha sido una parte muy divertida de su paso por la serie. Y es que, como ambos reconocen, que “éramos una pareja muy moderna para la época”.

El adiós de #Lulú pone fin a una historia que ha marcado a los espectadores y que, sin duda, seguirá siendo una de las más recordadas de Sueños de libertad.

¡Dale al play para ver el vídeo entero y no te pierdas nada de Sueños de Libertad, de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3!

Antena 3» Series» Sueños de libertad

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