Las dos veces que Digna pasó por el altar: Así han sido sus bodas en Sueños de libertad

La vida de Digna en Sueños de libertad ha estado marcada por secretos, conflictos familiares y mucho amor. Y es que Digna se ha casado tres veces y hemos sido tetsigos de su dos últimas bodas.

Cuando conocimos a la matriarca de los Merino, era una mujer viuda que tenía una gran amistad con Damián, el que entonces solo era su cuñado.

Poco a poco esa amistad fue convirtiéndose en algo más y en poco tiempo descubrimos que entre Digna y Damián empezaba a surgir una bonita historia de amor.

Sin embargo, tras descubrir que Damián había incitado a Gervasio al suicidio, provocó que se distanciarán, pero no para siempre.

Su boda con don Pedro

Mientras tanto, la matriarca de los Merino se refugiaba con don Pedro y poco a poco se fueron enamorando. Al principio todo fue bonito y estaban convencidos de su amor sería para siempre, por eso el padre de Mateo se lanzó a pedirle matrimonio.

Ambos se dieron el sí, quiero rodeados de todos sus familiares en una boda multitudinaria en la que no falto casi nadie de los De la Reina y los Merino y hasta..¡fueron las chicas de la tienda!

Esta boda supuso todo un acontecimiento, aunque poco a poco la matriarca de los Merino fue descubriendo la verdadera cara de su marido.

Así, tras salir a la luz un gran número de secretos, Digna se fue distanciando de don Pedro y ese amor se fue rompiendo hasta no quedar nada de él.

Su boda con Damián

Tras la muerte de don Pedro, Digna pasó un momento complicado. Y poco a poco se fue dando cuenta de que seguría muy enamorada de Damián. Al patriarca le costó reconquistarla, pero el amor acabó triunfando.

No ha sido la boda que habían imaginado, ya que faltaban sus respectivos hijos, pero por fin pudieron casarse y así su amor pasó de ser imposible a convertirse en eterno.

Esta fue una boda muy distinta a la primera: en esta ocasión con pocos invitados: solo con Pablo y Nieves que, además, fueron sus testigos. Un enlace más íntimo, pero lleno de emoción y, sobre todo, de verdad.

Además, después pudieron celebrarlo con los hijos de Damián que no podían estar más felices de ver por fin a la pareja como marido y mujer.

En las dos bodas sí que estuvo una persona: Don Agustín, que fue el encargado de casar a Digna, primero, con don Pedro y después con Damián.

Ambas bodas han sido diferentes, pero muy importantes en la vida de Digna. Sigue disfrutando de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3.