Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pablo se refugia en Marisol tras su nueva discusión con Nieves

Pablo se declara a Marisol. El patriarca de los Salazar no ha borrado de su cabeza a Marisol, de quien huyó de Tarragona tras su affaire y con quien se ha reencontrado en Toledo.

Miguel sigue insistiendo en la posibilidad de padecer un trastorno autista y su padre se opone ante tal situación. De tal forma que ha acudido a Luz, la doctora que le ha detectado la posible enfermedad, para que para de insistir en la posible condición de su hijo.

Andrés no se olvida de Begoña y ella de él tampoco. Su complicidad sigue presente en sus encuentros fugaces, pero en esta ocasión han sido descubiertos por Eduardo, el chófer, mientras Andrés acariciaba la cara de ella.

Ante la inesperada situación, Begoña le ha querido aclarar al conductor la situación que había presenciado.

Desde que Carmen se fue a vivir a la casa de los De la Reina, su relación con Claudia se ha distanciado, hasta el punto en el que la joven le ha indicado que le nota un cambio de carácter y de opinión. ¿Se romperá la amistad entre ambas?

#Marloe sigue en su crisis y Cloe no ve un futuro si Marta no supera sus sentimientos por Fina, con quien mantuvo una relación en el pasado.

Por su parte, Luz sigue en busca de su padre, quien no ha dado señales de vida. El compañero que ha acudido a advertir a la doctora de la desaparición muestra síntomas de un posible virus. ¿Habrá una epidemia por la colonia?

Beatriz se presenta en la gala benéfica de Begoña con su nombre falso, Antonia. La cara de Gabriel ante la sorpresa muestra la tensión por la que está pasando el director de la fábrica. ¿Cederá Gabriel al chantaje de su exmujer?

