Capítulo 399

¡Los Merino consiguen vender por fin los terrenos de su padre!

Por fin, tras mucho tiempo, han conseguido librarse de esos terrenos que tantos dolores de cabeza les han traído.

Luis

Ana Bermejo Lillo
Joaquín y Luis están muy felices, han conseguido por fin vender los terrenos de Gervasio Merino que tantos dolores de cabeza les han dado.

¡Y encima por más valor del que habían calculado!

Los hermanos están en una nube tras este logro y así se lo han contado a Gabriel, quieren que él sea quien les lleve toda la compra-venta.

¡Les ha salido bien! ¿Tendrá algún plan Gabriel para fastidiárselo?

Series

