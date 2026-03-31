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Disfruta del making of de la última secuencia de Carolina Lapausa en Sueños de libertad: "Luz sigue viva en vuestros corazones"

Acompañamos a la actriz en su última secuencia en la serie más vista de la televisión. ¿Volverá la doctora Borrell algún día?

Disfruta del making of de la última secuencia de Carolina Lapausa

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Luz, nuestra querida doctora, se marcha de Toledo. Y con ella, también tenemos que decir adiós a Carolina Lapausa, la actriz que se ha metido en la piel de este personaje durante más de 500 capítulos y que nos robó el corazón desde el principio.

Luz se marcha a Barcelona donde la espera Luis, su marido, después de cumplir la última voluntad de su padre ayudándole a morir cerrando así uno de los capítulos más amargos de su vida.

Con Luz Borell hemos llorado, hemos reído y nos hemos emocionado. Sus comienzos en la colonia no fueron fáciles, pero poco a poco fuimos descubriendo que esa mujer valiente arrastraba un profundo dolor desde su infancia. Con ella aprendimos que un alma herida también podía amar y ser amada y compartimos con ella su triunfo cuando por fin se sacó el título de medicina.

Su amistad con Begoña, su lucha por demostrar que las mujeres no son menos que los hombres y su increíble historia de amor con Luis nos ha robado el corazón y será muy difícil de olvidar y también a ella: a Carolina Lapausa.

Hemos acompañado a la actriz durante su última jornada en el set de Sueños de libertad. La última secuencia que grabó en plató junto a Natalia Sánchez, Nancho Novo y Ana Fernández.

Carolina Lapausa explicaba, emocionada, que se cierra una etapa muy feliz en la que ha trabajado mucho poniendo siempre mucha ilusión y mucho cariño.

"Las palabaras de Luz también las podría haber dicho yo"

"Es un regalo esta despedida que me han hecho", nos ha confesado la actriz añadiendo que va a a echar mucho de menos a sus compañeros y , en especial, a Natalia Sánchez, la cuál no ha podido reprimir sus lágrimas al despedirse de su gran amiga porque además de una despedida de personaje también ha sido una despedida de las actrices.

Carolina Lapausa también ha querido agradecer todo el cariño a todo el equipo y también a la audiencia que no se pierde ni un capítulo de Sueños de libertad.

Descubre tod lo que nos ha contado dándole play al vídeo y vuelve a ver el final de Luz en atresplayer. ¡Hasta siempre, Carol! ¡Ya te echamos de menos!

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