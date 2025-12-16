Antena3
Delia vuelve a sospechar de Gabriel tras la confesión de Digna

La matriarca Merino junto a Damián le cuentan que Gabriel llegó a ser director de la fábrica por decisión de los franceses y no de los De la Reina.

Delia

Delia les ha agradecido a Digna y Damián la acogida a su hijo Gabriel a la familia, y que a ella le hayan perdonado todo el odio del pasado.

Aunque la anciana realmente no odiaba a los De la Reina, es una excusa que ha inventado para proteger a su hijo... ¿se descubrirá esto en algún momento?

Cuando les ha dado las gracias por confiar en Gabriel como director de la fábrica, Digna y Damián le han hecho ver que no fue la familia quien le escogió, si no los franceses tras la adquisición de Brossard de Perfumerías de la Reina.

Delia se ha quedado sin habla y ha recordado que Andrés le advirtió que todo era una treta de su hijo... ¿se quedará sin hacer nada la anciana? ¿O llegará al fondo del asunto con esto?

¿Descubrirá que Andrés dice la verdad?

