Capítulo 458
Carmen anima a Marta a que pase página: “No puedes vivir renunciando a tu felicidad”
De la Reina se desahoga sobre su falta de libertad y la angustia que le sigue generando aun la marcha de Fina, pero Carmen cree que debe intentar seguir hacia delante.
Marta se ha sincerado con Carmen. Sigue echando mucho de menos a Fina y le pesa su falta. Todo esto unido a su situación en pleno 1960 no ayuda.
Marta no puede amar libremente, ya que, si la descubrieran, estaría encarcelada. Pelayo le ha recordado lo mucho que les expone a ambos si sigue por el camino de empezar algo con Cloe... ¡está muy confundida!
La sevillana, una vez más, le ha escuchado y ayudado: “sabes que puedes contar conmigo siempre que necesites”, le ha recordado.
De la Reina ha confesado que, sí, que, gracias a la llegada de Cloe, ha comenzado a sentir cosas de nuevo. “Me queda mucha vida por vivir, pero estoy encadenada”, ha reconocido ella.
Carmen le ha animado a que empiece a pensar en lo que ella necesita, pensando que Fina no va a volver, porque si sigue esperándola, jamás rehará su vida.
“No te abandones por cobardía Marta”, le ha pedido.
¿Qué va a hacer ella? ¿Renunciará a su felicidad o se lanzará a ver qué pasa con Cloe?
