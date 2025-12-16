Antena3
Capítulo 458

Carmen anima a Marta a que pase página: “No puedes vivir renunciando a tu felicidad”

De la Reina se desahoga sobre su falta de libertad y la angustia que le sigue generando aun la marcha de Fina, pero Carmen cree que debe intentar seguir hacia delante.

Carmen

Marta se ha sincerado con Carmen. Sigue echando mucho de menos a Fina y le pesa su falta. Todo esto unido a su situación en pleno 1960 no ayuda.

Marta no puede amar libremente, ya que, si la descubrieran, estaría encarcelada. Pelayo le ha recordado lo mucho que les expone a ambos si sigue por el camino de empezar algo con Cloe... ¡está muy confundida!

La sevillana, una vez más, le ha escuchado y ayudado: “sabes que puedes contar conmigo siempre que necesites”, le ha recordado.

De la Reina ha confesado que, sí, que, gracias a la llegada de Cloe, ha comenzado a sentir cosas de nuevo. “Me queda mucha vida por vivir, pero estoy encadenada”, ha reconocido ella.

Carmen le ha animado a que empiece a pensar en lo que ella necesita, pensando que Fina no va a volver, porque si sigue esperándola, jamás rehará su vida.

“No te abandones por cobardía Marta”, le ha pedido.

¿Qué va a hacer ella? ¿Renunciará a su felicidad o se lanzará a ver qué pasa con Cloe?

